Koning schiet raak bij opening Oud-Limburgs Schuttersfeest

Koning Willem-Alexander is blij dat hij raak schoot bij de opening van het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Heythuysen. De koning opende het lokale volksfeest zaterdagmiddag door zelf een buks ter hand te nemen en het eerste schot te verrichten, waarna de schietwedstrijden konden beginnen.

Tegen lokale media zei hij opgelucht te zijn. “Het was een beetje druk, er stonden behoorlijk wat journalisten naar te kijken. Dus als het dan goed komt… Ja, uiteindelijk wil je altijd raak schieten”, zei hij lachend tegen de verslaggevers van Omroep P&M en L1.

Ongeveer 135 schutterijen uit zowel Nederlands Limburg als Belgisch-Limburg strijden tijdens het OLS tegen elkaar op het gebied van marcheren, muziek en het schieten met een lange buks. De koning is beschermheer van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, maar was er nog niet eerder geweest.

Mooi

“Eigenlijk zou ik al tijdens covid gekomen zijn”, zei hij in de stromende regen tegen de lokale media. “Ik heb altijd begrepen hoe belangrijk het OLS voor Limburg en de gemeenschap is. Hoewel het weer misschien niet is wat we verwacht hadden, vind ik het toch heel mooi om mee te mogen maken.”

Na aankomst in Heythuysen liep de koning over het vaandel van de federatie Oud-Limburgs Schuttersfeest. Hij deed dat als teken van ‘eer en erkenning’ en is als beschermheer de enige die dat mag doen.

Hij bezocht ook de expositie Band met het Koningshuis, die is samengesteld door het Schutterijmuseum. In 2006 bezocht de toenmalige koningin Beatrix het schuttersfeest in Stramproy. Niet zij, maar de toenmalige Belgische kroonprins Filip van België loste toen het openingsschot.