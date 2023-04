Koning speciale gast bij show rond heropening Het Loo

Koning Willem-Alexander is vrijdagavond bij de feestelijke heropening van Paleis Het Loo in Apeldoorn en de inwijding van het nieuwe gedeelte, de Grand Foyer. Dat is de afgelopen vijf jaar aangelegd onder het voorplein (de Bassecour). Het omvat de nieuwe entree naar het paleis en ook een aantal nieuwe expositiezalen.

Vrijdagavond wordt een show vol projecties, livemuziek, dans en licht uitgevoerd op het voorplein. Er zijn 1500 gasten, onder wie medewerkers, vrijwilligers, buren en andere betrokkenen. De koning is de eregast. De show is live te volgen via het YouTubekanaal van Paleis Het Loo.

Met de opening van het nieuwe, ondergrondse deel, dat 5000 vierkante meter beslaat, is de opknapbeurt van Het Loo voltooid. Die begon in 2018 en heeft 171 miljoen euro gekost. De renovatie van het paleis zelf was vorig jaar al afgerond.

Entree

De nieuwe entreehal en de brede doorgang naar het 17e-eeuwse paleis zijn licht en ruim van opzet en geheel met Spaans marmer bekleed. Ook al is de Grand Foyer ondergronds, er valt van bovenaf veel daglicht binnen door glas- en waterpartijen op de plaats waar voorheen de ‘grasparterres’ van het voorplein lagen.

Aan weerszijden van de doorgang zijn expositieruimtes gemaakt. Een daarvan biedt plaats aan de vaste collectie in de presentatie De Oranjes. Die geeft een beeld van de familie Van Oranje-Nassau als stadhouders, koningen en koninginnen van de 16e tot en met de 21e eeuw. De zaal ertegenover is bedoeld voor wisselende tentoonstellingen.

Het publiek kan vanaf zaterdag door de nieuwe entree naar binnen.