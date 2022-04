Koning spijkert eigenhandig laatste plank Barli-woning vast

Koning Willem-Alexander mocht woensdag de nieuwe woningfabriek van Barli in Uden openen door de allerlaatste plank van een gezinswoning te bevestigen. Met veiligheidsbril en spijkerpistool in de hand maakte hij de plank van lindehout vast. Helemaal soepel ging dat niet.

Bij de eerste poging weigerde het apparaat en gebeurde er niets. “Kinderslot”, grapte de koning ietwat ongemakkelijk. “Ik moet het vaker doen.” Toen er een nieuw apparaat bij werd gehaald, lukte het wel om de laatste plank van de woning te bevestigen. Barli had gekozen voor een plank van lindehout, vanwege “de associatie met het koningshuis”. Bij bijzondere koninklijke gebeurtenissen wordt vaak een lindeboom geplant. “En in plaats van de traditionele eerste steenlegging hebben we voor de laatste plankbevestiging gekozen”, zei directeur Robert van der Doelen.

Voorafgaand aan de opening kreeg Willem-Alexander een rondleiding door twee nieuwe fabriekshallen waar volop werd gewerkt. Met een geel veiligheidshesje aan liep hij langs allerlei machines en kreeg ondertussen uitleg over het productieproces. “Tot aan het plaatsen van de woning zijn jullie dus verantwoordelijk”, wilde de koning onder andere weten toen hij zag dat een gereedgemaakte woning werd voorbereid voor transport naar Amsterdam. Werknemers waren vereerd met de komst van de koning aan de nieuwe fabriek. “Heel leuk maar ook spannend natuurlijk”, zei een van hen. “Dit maak je niet alle dagen mee.”

Onderdeel van het bezoek was ook een gesprek met een vrouw die in een kant-en-klare woning van Barli woont. Ze vertelde de koning waarom ze dankbaar is dat ze na een scheiding op korte termijn een woning heeft kunnen vinden, waar ze een aantal jaren in kan blijven wonen. “Ik kan me voorstellen dat het wat stress wegneemt”, zei Willem-Alexander tegen haar. “Dan is dit een mooie mogelijkheid.”

Barli maakt jaarlijks ongeveer achthonderd woningen, voornamelijk duurzame houten huizen die al voorzien zijn van bijvoorbeeld een keuken en sanitair. Doordat de modules grotendeels in de fabriek worden gebouwd en niet op de bouwplaats zelf, kunnen woningbouwprojecten sneller opgeleverd worden en kan het een oplossing zijn voor bijvoorbeeld studenten die geen kamer kunnen vinden of mensen met een laag inkomen die dringend op zoek zijn naar een nieuw huis.