Koning sprak weer met gedupeerden toeslagenaffaire

Koning Willem-Alexander heeft weer gesproken met gedupeerden van de toeslagenaffaire. Het gesprek vond donderdag plaats in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, waar de koning woont.

Op 15 juni en 6 oktober sprak de koning ook al met gedupeerden, toen op zijn werkpaleis Paleis Noordeinde. De koning sprak in oktober met de slachtoffers over hun ervaringen en over wat hen is overkomen. Hij gaf toen aan deze mensen graag terug te zien voor een vervolggesprek, dat dus donderdag plaatsvond. De gedupeerden kwamen in grote financiële problemen doordat ze onterecht kinderopvangtoeslag terug moesten betalen of omdat hun toeslag onterecht werd stopgezet.

Het eerdere gesprek was volgens een van de gedupeerden “heel mooi en warm”. De koning reageerde “ongelofelijk begripvol, aangedaan en geëmotioneerd”, zei Derya Selvi destijds tegen Omroep Flevoland.