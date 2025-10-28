Koning spreekt bewoners van woonzorglocatie in Almere

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend verschillende bewoners gesproken van de woonzorglocatie Leemwierde in Almere Haven. De koning noemde ouderenzorg bij aanvang “een van de belangrijkste dingen die er is” en toonde zich geïnteresseerd in de verhalen van de bewoners.

Tijdens een rondleiding door het gebouw bezocht Willem-Alexander de studio van een bewoner die sinds twee weken in Leemwierde woont. “Mag ik even bij u komen zitten?” vroeg de koning. De man vertelde dat hij tijdelijk in de zorglocatie verblijft omdat zijn woning wordt aangepast na een val. “Het is hier fantastisch, de verzorging is goed,” vertelde de man. De koning grapte: “Iedereen heeft een heel goed verhaal, moet ik even vragen of zij (de medewerkers) weggaan zodat u de waarheid kunt vertellen?”

Ook ontmoette de koning een 93-jarige vrouw die palliatieve zorg krijgt. Ze noemde het “een hele eer” om de koning op haar leeftijd nog te mogen ontmoeten. Willem-Alexander bedankte haar voor het gesprek en zei: “Ik had u liever in uw vrijwilligerswerk in volle glorie ontmoet.”

Versierde hakken

In de creatieve ruimte sloot de koning aan bij een groep bewoners die bezig waren met knutselwerk. Een man versierde een ukelele, een vrouw werkte aan een paar hoge hakken. “Ik vrees dat ze u niet zouden passen,” grapte ze. “Ik denk het ook niet, en anders zou ik er ook niet op willen lopen,” reageerde de koning lachend. “Misschien meer iets voor Máxima,” zei de vrouw, waarop Willem-Alexander instemmend lachte.

Leemwierde is een nieuwe woonzorglocatie van Woonzorg Flevoland waar ouderen tijdelijk of permanent kunnen wonen, met ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrijwilligers. Het concept is erop gericht dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, met alle vormen van zorg onder één dak.