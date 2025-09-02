Koning spreekt met luchtmacht over operaties en defensiebudget

Koning Willem-Alexander heeft zich dinsdagmiddag laten bijpraten over onder meer lopende en toekomstige operaties van de luchtmacht. Tijdens het bezoek aan de Luchtmachtraad, het hoogste besluitvormings- en adviesorgaan binnen de Koninklijke Luchtmacht, werd ook gesproken over het defensiebudget. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst na afloop van het bezoek bekend.

Het bezoek van Willem-Alexander aan het Commando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten in Breda stond in het teken van de huidige en toekomstige inzet van de luchtmacht. Speciale aandacht ging uit naar het ruimtedomein, dat steeds belangrijker wordt. Ook de toekomst van de luchtmacht, mede binnen de NAVO, en de Nederlandse ontwikkelingen in de industrie stonden op de agenda. Daarnaast werd besproken hoe het Commando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten zich voorbereidt op de veranderende veiligheidssituatie.

De Luchtmachtraad bestaat uit de Commandant Lucht- en Ruimtestrijdkrachten, luitenant-generaal André Steur, en zijn ondercommandanten. De raad is vergelijkbaar met de Admiraliteitsraad, Landmachtraad en Marechausseeraad bij de andere krijgsmachtonderdelen. Willem-Alexander brengt geregeld bezoeken aan de krijgsmacht en diverse krijgsmachtraden.