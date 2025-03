Koning spreekt over ‘goede vriend van mijn vader’, Charles Njonjo

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag in Nairobi een rondleiding gekregen door het Judiciary Museum, over de geschiedenis van de rechtspraak in Kenia. Daar zag Willem-Alexander een foto van een oude bekende aan de muur: Charles Njonjo, een goede vriend van zijn vader prins Claus en voormalig procureur-generaal.

“Dat was een goede vriend van mijn vaders familie. Hij was een bijzondere man”, zei de koning terwijl hij naar een foto in het museum wees. Njonjo overleed in 2022 op 101-jarige leeftijd. “Hij was een goede vriend van ons. Heel dierbaar.”

Njonjo was ook minister van Justitie. Toenmalig president Daniel arap Moi beschuldigde Njonjo van samenzwering met buitenlandse machten om zijn regering af te zetten. Na onderzoek werd Njonjo onschuldig verklaard.

Martha Koome

Het koningspaar werd rondgeleid door onder anderen opperrechter Martha Koome. In februari liet Koome zich kritisch uit over ontvoeringen bij protesten in het land en het feit dat niemand hiervoor is vervolgd. Sindsdien gaan petities rond, volgens tegenstanders indirect aangezwengeld door president William Ruto, waarmee wordt gepoogd Koome af te zetten.

Het koningspaar en Koome liepen onder meer langs de ruimte met borstbeelden van voormalige opperrechters: allemaal mannen. Uiteindelijk komt daar dus het eerste vrouwelijke hoofd bij, wanneer Koome vertrekt. “Maar dat duurt nog heel lang, toch?”, zei de koning lachend. Koome gniffelde en antwoordde voorzichtig: “Ja, dat denk ik wel.”