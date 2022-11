Koning spreekt thuis met Bergkamp over ‘ontwikkelingen parlement’

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag op Paleis Huis ten Bosch gepraat met Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer. Zij spraken volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) over “de ontwikkelingen in het parlement”.

Verder zijn er geen mededelingen over het gesprek gedaan. De koning en de voorzitter van de Tweede Kamer praten op onregelmatige basis met elkaar.

De Kamer is de laatste tijd vaak in het nieuws vanwege interne problemen. Zo leidde het onderzoek naar Khadija Arib, de voorganger van Bergkamp, na een paar anonieme klachten tot veel reuring. Ook is er met regelmaat woede en irritatie van veel parlementariërs over uitspraken van Forum voor Democratie-Kamerleden.