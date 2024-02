Koning spreekt tijdens opening Nationaal Holocaustmuseum

Koning Willem-Alexander opent zondag 10 maart het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Hij houdt een toespraak in de nabijgelegen Portugese Synagoge en krijgt hij een rondleiding in het museum.

Demissionair premier Mark Rutte, demissionair staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk (Cultuur en Media) en demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zijn ook bij de opening aanwezig. Daarnaast zijn de Oostenrijkse bondspresident Alexander Van der Bellen en de Duitse Bondsraadvoorzitter Manuela Schwesig erbij, die ook een toespraak houden. Duitsland en Oostenrijk hebben financieel bijgedragen aan de totstandkoming van het museum.

Het Nationaal Holocaustmuseum wordt gevestigd in de voormalige Hervormde Kweekschool tegenover de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan. Op die plek dreven de bezetters in de oorlog Joden bij elkaar om ze op transport naar concentratiekampen te zetten.

In het museum komt de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland aan bod. Dat gebeurt aan de hand van 2500 voorwerpen, herontdekte foto’s en films, geluidsopnamen, documenten en installaties. Zo’n 102.000 Nederlandse Joden kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven.