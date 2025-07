Koning spreekt voor het eerst bij herdenking Japanse capitulatie

Koning Willem-Alexander en premier Dick Schoof zijn op 15 augustus bij de nationale herdenking van de capitulatie van Japan. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag gemeld. De koning zal tijdens de ceremonie bij het Indisch Monument in Den Haag een toespraak houden en de eerste krans leggen. Het is de eerste keer dat de koning bij deze herdenking een toespraak houdt.

De Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 houdt jaarlijks een herdenking voor alle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat met de overgave van Japan een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De koning is eens in de vijf jaar aanwezig.

Ook de premier, staatssecretaris Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer leggen een krans. Willem-Alexander opent ter afsluiting van de ceremonie het defilé langs het Indisch Monument.