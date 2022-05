Koning spreekt voor Parlementaire Vergadering Raad van Europa

Koning Willem-Alexander reist volgende maand af naar Straatsburg. Hij zal daar een toespraak houden voor de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag aangekondigd.

In Frankrijk heeft Willem-Alexander ook onder meer een ontmoeting met voorzitter van de Parlementaire Vergadering Tiny Kox, die eveneens Eerst Kamerlid is namens de SP, en gaat hij in gesprek met vertegenwoordigers van het Europees Platform ter bevordering van de bescherming van de journalistiek en veiligheid van journalisten. Ook brengt Willem-Alexander een bezoek aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Willem-Alexander reist niet alleen af naar Straatsburg. Hij krijgt gezelschap van minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind.