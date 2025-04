Koning staat in videoboodschap stil bij paus Franciscus

Koning Willem-Alexander zegt voorafgaand aan Koningsdag in Doetinchem iets over de maandag overleden paus Franciscus. Dat doet hij in een videoboodschap die om 12.00 uur wordt uitgezonden op NPO 1.

De videoboodschap is bijzonder: de koning sprak de televisiekijkers op Koningsdag eerder alleen tijdens de coronapandemie toe.

De festiviteiten in Doetinchem beginnen dit jaar om 12.00 uur, ruim een uur later dan gebruikelijk vanwege de uitvaart van paus Franciscus. Het afscheid van de paus begon om 10.00 uur bij de Sint-Pietersbasiliek in Rome.

Willem-Alexander en Máxima lieten maandag al weten dat ze “diep getroffen” zijn door het overlijden van de paus, die net als Máxima uit Argentinië kwam. “Met warmte herinneren wij ons de persoonlijke ontmoetingen met hem, onder andere tijdens ons staatsbezoek aan de Heilige Stoel in 2017. Paus Franciscus straalde in alles barmhartigheid uit”, schreven ze.