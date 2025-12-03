Koning: staatsbezoek is deel van ‘achter de komma’ na excuses

Voor koning Willem-Alexander is het staatsbezoek aan Suriname onderdeel van de periode “achter de komma”, die volgt op de excuses die eerder namens de Nederlandse staat zijn gemaakt voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat zei hij tijdens het persgesprek aan het einde van het staatsbezoek.

“Dit bezoek is een deel van achter de komma en het hele ritueel maandagmiddag aan de rivier was een deel van achter de komma”, zei de koning. Hij zei ook dat, vanwege de gedeelde geschiedenis van Nederland en Suriname, “eigenlijk alles wat we vanaf nu doen achter de komma” is.

Oud-premier Mark Rutte bood in december 2022 excuses aan, en de koning herhaalde die een half jaar later. Zowel Rutte als de koning zeiden bij hun excuses dat er geen punt, maar een komma werd gezet, waarmee ze bedoelden dat er nog veel meer gedaan moet worden dan alleen excuses aanbieden.

Koning Willem-Alexander vroeg daarnaast vergiffenis voor het gebrek aan handelen van voorouders in de slavernij en kolonisatie. Tijdens het staatsbezoek werd hem die geschonken door nazaten van tot slaaf gemaakten en van de inheemse bevolking van Suriname. Tijdens het persgesprek zei hij daar blij mee te zijn. “Het betekent dat we vanaf hier met een ritueel hebben afgesloten en vanaf daar bouwen naar een toekomst waar we het verleden niet vergeten.”