Koning stapt op Aruba in graafmachine voor bouw zwembad

Koning Willem-Alexander is woensdagmiddag op Aruba achter het stuur van een graafmachine gekropen en heeft daarmee de bouw van een nieuw zwembad in gang gezet. Eerder kreeg de koning uitleg over de bouw van het nieuwe zwembad, waarna hij werd uitgenodigd de eerste hoop aarde te verplaatsen. Toen dat eenmaal gelukt was, kon Willem-Alexander rekenen op luid applaus van aanwezige zwemsporters.

De koning bezocht op het eiland het Olympisch zwembad Roly Bisslik in de wijk Savaneta, waar hij een presentatie van verschillende zwemdisciplines te zien kreeg en met vertegenwoordigers van de zwemsport sprak. Daarnaast poseerde de vorst enthousiast met een groep sporters en feliciteerde hij hen met hun prestaties.

Willem-Alexander is op Aruba om te vieren dat het eiland veertig jaar een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden is. Ook heeft Aruba vijftig jaar een eigen vlag en volkslied. De koning sluit zijn bezoek woensdagavond af op Curaçao, waar hij in gesprek gaat over de geopolitieke spanningen in de regio.