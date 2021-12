Koning steekt echte kaarsjes boom Huis ten Bosch aan

Koning Willem-Alexander heeft traditiegetrouw op kerstavond samen met zijn gezin de kerstboom op Paleis Huis ten Bosch opgetuigd. De koning heeft daarbij zelf de echte kaarsjes in de metershoge boom aangestoken. Dat is te zien op een foto die het koninklijk huis via Instagram heeft gedeeld.

De boom van het koninklijk gezin is van top tot teen versierd met zilveren slingers. In de boom hangen geen ballen of andere ornamenten, maar er staan wel een tiental echte kaarsen in. De koning stak de kaarsen aan met een soort lange aansteker van metaal.

Eerder deze maand liet het koninklijk huis al weten dat het gezin van de koning de feestdagen met elkaar viert. Dat betekent dat alle prinsessen thuis zijn. Ook middelste dochter Alexia, die tegenwoordig in het Britse Wales naar school gaat.

Op eerste kerstdag spreekt de koning zoals elk jaar het land toe tijdens de kersttoespraak. Dit jaar doet hij dat vanuit de vestibule, oftewel de ontvangsthal van het Haagse woonpaleis van het gezin.