Koning stopt na omscholing ook als copiloot regeringstoestel

Koning Willem-Alexander stopt na zijn omscholing tot Airbus-vlieger ook als copiloot van het regeringstoestel PH-GOV. Dit laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) desgevraagd weten aan het ANP. Het regeringstoestel is een Boeing 737-700.

Vorige week werd bekend dat de koning op 11 maart voor het laatst als gastvlieger aan boord van een KLM Boeing 737 heeft gevlogen. KLM vervangt de 737-vliegtuigen door de nieuwste Airbus A321neo. De koning laat zich de komende tijd omscholen om met dit type vliegtuig te kunnen vliegen. Dat is volgens de RVD “dit jaar” nog afgerond. Daarna mag hij alleen nog Airbus vliegen.

Willem-Alexander behaalde in 1985 zijn eerste vliegbrevet. Om zijn vlieguren bij te houden, vliegt hij als gastvlieger bij KLM. Bij staatsbezoeken en andere buitenlandse reizen neemt de koning ook regelmatig als copiloot plaats in de cockpit van het regeringstoestel.