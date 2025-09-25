Koning tekent gastenboek van Haus der Niederlande in Münster

Koning Willem-Alexander heeft op donderdag een bezoek gebracht aan het academische Haus der Niederlande in Münster, dat dertig jaar bestaat. Daar werd de koning ontvangen door minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Hendrik Josef Wüst, en door de burgemeester van Münster. Ook tekende hij in het gastenboek.

De koning werd in de bibliotheek toegesproken door professoren en minister-president Wüst, die het een “enorme eer” vond dat de koning aanwezig was. Het Haus der Niederlande symboliseert volgens Wüst “de hechte band tussen onze beide landen”. “Het is een plek waar wij steeds meer over elkaar leren, werken aan wederzijds begrip en zo onze samenwerking versterken.” Ook noemde Wüst Nederland een “betrouwbare vriend”.

Vervolgens ging de koning in gesprek met studenten en betrokkenen bij het Haus der Niederlande, die uitleg gaven over de projecten waar zij mee bezig zijn. Zo wordt er in de deelstaat op 27.000 middelbare scholen het vak Nederlands gegeven en bezit het Haus der Niederlande de grootste verzameling Nederlandse literatuur en publicaties in Duitsland.

Studie Duits

Ook kwam presentator Arjen Lubach ter sprake. Hij werd “een ambassadeur voor Duitsland” genoemd, verwijzend naar een video waarin hij aandacht vroeg voor de teruglopende populariteit van de studie Duits. Lubach beloofde te trakteren op gratis bier als meer dan tien mensen zich zouden inschrijven voor de studie Duits aan de Universiteit Utrecht. De koning lachte en leek de video waarnaar verwezen werd te kennen.

Na afloop vertelde de koning aan de aanwezige pers dat hij hoopte “snel weer terug te zijn” in Münster. “Het is altijd leuk om in Münster te zijn. De laatste keer was in 2015. Tien jaar is te lang.”

Naast het bezoek aan Haus der Niederlande staat donderdag een lunch op Schloss Wilkinghege op het programma. Ook bezoekt de koning het hoofdkwartier van het 1 Duits-Nederlands Legerkorps in Münster, dat ook dertig jaar bestaat.