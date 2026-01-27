Koning: triest dat bevingsgedupeerden lang in onzekerheid leven

Koning Willem-Alexander vindt het “triest om te zien” dat mensen die te maken hebben met aardbevingsschade lange tijd in onzekerheid leven. Dat zei hij na afloop van zijn bezoek aan het Groningse dorp Zeerijp, waar hij in gesprek ging met gedupeerden van de aardbevingsproblematiek in de provincie.

De koning hoopt dat door zijn aanwezigheid “de rest van Nederland kan horen wat voor schrijnende gevallen er zijn en wat het met mensen doet. Ook als de huizen versterkt zijn of opnieuw gebouwd zijn, is het probleem nog niet over, want het is gewoon een klap om vijftien jaar in zo’n onzekerheid te leven. Dat raak je een leven lang niet kwijt”, aldus de koning.

Daarnaast benadrukte Willem-Alexander dat het “goed is dat het verhaal verteld wordt. En dat ik dit mee kan nemen naar Den Haag en aan mensen kan duidelijk maken wat ik hier gehoord heb.”

Het staatshoofd brengt sinds 2013 vaker bezoeken aan de provincie Groningen om over de gevolgen van gaswinning te praten met inwoners van door bevingen getroffen gebieden.