Koning Vajiralongkorn ontvangt familie op verjaardag

Koning Vajiralongkorn heeft in het koninklijk paleis in Bangkok zijn verjaardag gevierd. De Thaise vorst is 71 jaar geworden.

In de Amarin Winitchai-troonzaal ontving Vajiralongkorn, zittend op zijn troon, leden van de koninklijke familie, de regering en andere hoogwaardigheidsbekleders. Onder hen waren koningin Suthida en Vajiralongkorns dochter prinses Sirivannavari. Prinses Sirindhorn feliciteerde haar broer namens alle aanwezigen in een korte toespraak. Buiten het paleis werden er saluutschoten afgevuurd.

Ook elders werd de verjaardag van de koning gevierd. In Thailand geldt het als een officiële vrije dag.