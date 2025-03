Koning veegt verdachte geldstromen weg bij Nederlandsche Bank

Koning Willem-Alexander is tijdens een rondleiding door het vernieuwde hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam actief bezig geweest. De vorst speelde samen met DNB-president Klaas Knot een van de interactieve games die te spelen zijn in het nieuwe openbare gedeelte van het gebouw.

De koning kwam met het spelletje meer te weten over de economie en de rol van DNB. Hij moest verdachte geldstromen en ongebruikelijke betalingen signaleren en die wegslepen met een soort bezem. Willem-Alexander deed dat eerst wat nonchalant met een hand in z’n zak maar werd fanatieker toen het spel uitdagender werd: daarbij waren twee handen nodig.

Willem-Alexander moest daardoor zijn eerdere woorden (“Het is niet heel moeilijk, je kan er gewoon gezellig bij kletsen”) min of meer inslikken. Het lukte de koning, ondanks hulp van Knot, dan ook niet om foutloos te blijven.

Tijdens de rondleiding kwam Willem-Alexander ook in de zogeheten Nieuwe Schatkamer, de ruimte waar vroeger het Nederlandse goud lag opgeslagen en die nu toegankelijk is voor iedereen. Ook kreeg hij een kijkje in de historische kabinetten met uitleg over onder andere de renovatie, de oprichting en geschiedenis van DNB, en een deel van de kunstcollectie.