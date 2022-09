Koning verleent minister Staghouwer ontslag

Koning Willem-Alexander heeft Landbouwminister Henk Staghouwer ontslag verleend. De ChristenUnie-minister is de eerste bewindsman van het vierde kabinet-Rutte die ontslag aanbiedt.

Staghouwer lag slecht bij de Tweede Kamer. Op de dag dat het veelbesproken ‘stikstofkaartje’ werd gepubliceerd, kwam de bewindsman niet met concrete maatregelen om boeren perspectief te geven voor de toekomst. Maandag kondigde Staghouwer aan dat de voorstellen, die de Kamer voor Prinsjesdag had geëist, langer op zich laten wachten. Staghouwer wilde de stikstofgesprekken tussen boeren en kabinet onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes afwachten.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) neemt de taken van Staghouwer voorlopig over. Schouten was in het vorige kabinet minister van Landbouw.