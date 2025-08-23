Koning verleent ontslag aan bewindslieden NSC

Koning Willem-Alexander heeft ontslag verleend aan de ministers en staatssecretarissen van NSC. Dat gebeurde na de ministerraad van vrijdagavond waarin de NSC-bewindslieden in navolging van partijgenoot Caspar Veldkamp aankondigden op te stappen.

De negen vertrokken demissionaire bewindslieden van NSC worden in eerste instantie tijdelijk vervangen door collega-ministers van de VVD en BBB, de twee overgebleven partijen van het kabinet onder leiding van de partijloze Dick Schoof.

Zoals vrijdag al duidelijk werd, neemt Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) voorlopig waar als minister van Buitenlandse Zaken. Justitieminister David van Weel (VVD) krijgt tijdelijk Binnenlandse Zaken onder zijn hoede. Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei, VVD) krijgt het ministerie van Onderwijs erbij.

BBB

Sociale Zaken gaat naar BBB-minister en vicepremier Mona Keijzer, laat de Rijksvoorlichtingsdienst zaterdag weten. En Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat, BBB) voert het tijdelijke beheer over het ministerie van Volksgezondheid.

Later worden de posten definitief verdeeld. Het is voor bewindspersonen vrijwel niet te doen om twee ministeries te runnen.

Veldkamp (Buitenlandse Zaken) vertrok omdat hij naar eigen zeggen te weinig steun had gekregen in de ministerraad voor nieuwe maatregelen tegen Israël.