Koning verleent op ‘meest eervolle wijze’ ontslag aan Hoekstra

Koning Willem-Alexander heeft Wopke Hoekstra vrijdag op voordracht van minister-president Mark Rutte “op de meest eervolle wijze” ontslag verleend. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De demissionair minister van Buitenlandse Zaken had vrijdag zijn ontslag ingediend bij de koning. Willem-Alexander heeft Hoekstra ook bedankt voor de “vele en gewichtige diensten” die de minister aan hem en het Koninkrijk heeft bewezen. Hoekstra is de beoogde opvolger van Frans Timmermans als Nederlands vertegenwoordiger in de Europese Commissie.

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) neemt de taken van Hoekstra voorlopig waar.