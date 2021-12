Koning vermijdt onderwerp coronaregels in kersttoespraak

Koning Willem-Alexander heeft zaterdag niets gezegd over de coronaregels en het feit dat hij het afgelopen jaar soms moeite had die te volgen. De vorst heeft het onderwerp niet aangesneden in zijn kersttoespraak vanuit Paleis Huis ten Bosch.

De laatste keer dat het misging was deze maand tijdens de achttiende verjaardag van prinses Amalia. De oudste dochter van Willem-Alexander en Máxima had voor een feestje in de tuin meer mensen dan was toegestaan uitgenodigd. De koning zelf ging onder meer in de fout toen hij afgelopen zomer de handen schudde en geen afstand hield van voetbalsupporters in Den Haag tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal tijdens het EK voetbal.

Over de coronapandemie sprak Willem-Alexander in zijn toespraak wel. Zo zei hij onder meer dat deze kerst “noodgedwongen zoveel soberder en stiller is dan wij allemaal hoopten”. Ook herinnerde hij zich een bezoek aan het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, waar hij sprak met een verpleegkundige over de impact van de pandemie. “Een krachtsinspanning tot op de dag van vandaag van al die fantastische artsen, verpleegkundigen en zorgmedewerkers die maar doorgaan en doorgaan voor onze gezondheid.”

De koning haalde ook andere ontmoetingen aan die hij het afgelopen jaar heeft gehad met “uiteenlopende” mensen. “Ieder van ons heeft zijn eigen verhaal. Wij mensen zijn immers heel verschillend. We kijken op heel verschillende manieren tegen het leven aan”, zo zei hij. “We zijn vrij om te denken en geloven wat we willen. Vrij om ons eigen wereldbeeld te vormen en onder woorden te brengen. Gelukkig maar!”