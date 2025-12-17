Koning versiert kerstballen met kinderen in Rotterdam

Koning Willem-Alexander heeft woensdag meegekeken met een groepje kinderen die kerstballen aan het versieren waren. Dat gebeurde in ontmoetingscentrum Sterrenhub. De kerstballen waren speciaal voor Willem-Alexander, die ze dankbaar in ontvangst nam.

De koning werd bij aankomst enthousiast ontvangen door buurtbewoners. Daarna schoof hij aan bij een groepje kinderen dat druk bezig was met het versieren van kerstballen. Ze vertelden de koning hoe oud ze waren en in welke klas ze zaten. Nadat de koning de kerstballen in ontvangst had genomen, wenste hij de kinderen alvast een hele goede kerst en ging hij naar huis met vier versierde ballen voor in de boom.

In het ontmoetingscentrum komen buurtbewoners samen voor allerlei activiteiten. Zo is er elke maand bingo en wordt er regelmatig gezamenlijk gegeten. De plek is opgezet op initiatief van een bewoner, met als doel de onderlinge band in de wijk te versterken.

Grand Café

Aansluitend bracht de koning een bezoek aan Grand Café Prinsenhof. Daar werken mensen met een beperking en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Willem-Alexander nam plaats in het café en ging in gesprek met cliënten, vrijwilligers en de kok.

De bezoeken aan Sterrenhub en Grand Café Prinsenhof maakten deel uit van het koninklijk bezoek aan Rotterdam Alexander. De derde en laatste stop van het programma is de Thorbecke Talentschool, waar onderwijs wordt gecombineerd met topsport.