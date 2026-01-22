Koning viert 100-jarig bestaan Museumvereniging mee in Amsterdam

Koning Willem-Alexander woont vrijdagmiddag 27 februari de viering bij ter ere van het honderdjarig bestaan van de Museumvereniging. Het feest vindt plaats in het Rijksmuseum in Amsterdam, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

Willem-Alexander woont het plenaire programma bij, waar aandacht is voor de totstandkoming van het eeuwdoek dat ter gelegenheid van het jubileum door kunstenaar Marcos Kueh is ontwikkeld. Ook gaat de koning met een aantal museumdirecteuren in gesprek. Ze praten onder meer over de verbinding tussen de musea en de buitenwereld en over de bezoekers van de toekomst, aldus de RVD.

Verder is er een interview met auteur en oud-museumdirecteur Marjan Scharloo. Zij schreef het boek ‘100 jaar Museumvereniging – een eeuw verweven’. De koning krijgt tijdens de viering de eerste exemplaren van het eeuwdoek van Kueh en het boek van Scharloo overhandigd. Daarna wordt een stuk gespeeld dat de Nederlandse componiste Henriëtte Bosmans in het oprichtingsjaar van de vereniging componeerde en houdt spoken -wordartiest Lin An Phoa een voordracht.