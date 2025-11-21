Koning viert 100-jarig bestaan van Buitenlandse Persvereniging

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag de viering van het 100-jarig bestaan van de Buitenlandse Persvereniging (BPV) bijgewoond. In een zaal vol correspondenten zat de koning vooraan om te luisteren naar een debat over de toekomst van het vak.

“Sorry dat we iets te vroeg zijn”, zei de koning bij binnenkomst. Correspondenten uit het buitenland die in Nederland gevestigd zijn, vertelden wat hen opvalt aan ons land. Een Amerikaanse correspondent die deelnam aan het debat grapte over de excuses van de koning en zei dat punctualiteit “een van de dingen is die Nederlanders soms irritant maakt”.

Ook spraken de deelnemers over de veranderende rol van de correspondent in een tijd van sociale media en kunstmatige intelligentie (AI). Zo kreeg de koning te horen dat fysieke aanwezigheid en duiding volgens de correspondenten essentieel blijven, juist nu AI aan terrein wint.

24 uur

Presentator Tim de Wit nam ook deel aan het debat. Hij werkte als NOS-correspondent in Londen en vertelde over de mindere kanten van het vak. Zo noemde hij het correspondentschap “24 uur per dag werken” en vertelde hoe hij tijdens een date werd gebeld door zijn werkgever om ergens liveverslag van te doen.

Na het debat kreeg de koning nog uitleg bij een tentoonstelling van 100 jaar BPV. Ook ging hij in gesprek met leden van de vereniging. Het is overigens niet de eerste keer dat de koning een bezoek bracht aan de BPV. In 2010 woonde hij, toen nog prins, samen met prinses Máxima het 85-jarig jubileum van de BPV bij.