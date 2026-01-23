Koning viert 50e Dies Natalis Universiteit Maastricht in basiliek

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag de 50e Dies Natalis van de Universiteit Maastricht gevierd in de Sint-Servaasbasiliek. De koning tekende bij binnenkomst het gastenboek van de basiliek. Daarna nam hij onder begeleiding van een muzikaal optreden van André Rieu en het Johann Strauss Orkest plaats op de voorste rij van de basiliek.

“De universiteit heeft me gevraagd om u het dialect van Maastricht bij te brengen”, zei Rieu tegen de koning. “Ik heb ruimte voor één student en dat bent u.” Willem-Alexander sprak, breed lachend, de woorden “breeeeid” (breed) en “laaaang” (lang) in het Maastrichtse dialect na.

Pamela Habibović, de rector magnificus van de Universiteit Maastricht, hield ook een toespraak. Zo vertelde ze onder meer dat koningin Juliana op dezelfde locatie 50 jaar geleden de openingsoorkonde van de toenmalige Rijksuniversiteit Limburg ondertekende. “Sindsdien is de Universiteit Maastricht uitgegroeid tot een universiteit met ongeveer 23.000 studenten en 5000 medewerkers, verdeeld over zes faculteiten, met meer dan 100.000 alumni uit ruim 100 landen.”

Eredoctoraat

Ook werden er tijdens de viering verschillende prijzen en een eredoctoraat uitgereikt. De laatstgenoemde ontving Mirjana Spoljaric Egger, voorzitter van het Internationale Rode Kruis, als waardering voor haar “moed, overtuiging en onafgebroken inzet voor de mensheid”. Ze kreeg een langdurig applaus van de koning en het publiek.

Na afloop ging de koning in gesprek met studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht. Ook sprak hij met vertegenwoordigers van de gemeente en de eredoctoren.