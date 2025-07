Koning viert jubileum: 40 jaar geleden vliegbrevet behaald

Koning Willem-Alexander ontving woensdag precies veertig jaar geleden zijn vliegbrevet. “De koning is een gepassioneerd vlieger”, schrijft het koninklijk huis op Instagram. Daarbij plaatst het foto’s van belangrijke momenten uit de pilotencarrière van de koning.

“Op 2 juli 1985 behaalde koning Willem-Alexander zijn brevet Privévlieger tweede klasse”, luidt het onderschrift van de eerste foto. Te zien is hoe de jonge koning voor een vliegtuig staat en handen schudt, terwijl hij zijn brevet overhandigd krijgt. De vader van de koning, prins Claus, was passagier tijdens Willem-Alexanders eerste solovlucht. In 1994 haalde de koning een groot militair brevet en in 2001 zijn ATPL, dat is het hoogste vliegbrevet voor commerciële piloten.

De koning is nog steeds actief als gastvlieger bij de KLM, om zijn vlieguren bij te houden. Vorige maand vloog hij nog als copiloot naar Praag in het regeringsvliegtuig, in verband met het staatsbezoek aan Tsjechië.