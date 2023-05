Koning viert jubileum Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag de viering van het 100-jarig bestaan van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau bijgewoond. De vorst was bij een deel van het symposium op Paleis Het Loo in Apeldoorn aanwezig en sprak er met leden van de vereniging, die in 1923 werd opgericht naar aanleiding van het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina.

De vereniging heeft een collectie van meer dan 7000 objecten, zoals schilderijen, gebruiksvoorwerpen en boeken. De stukken hebben alle betrekking op de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau. De koning is beschermheer van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau.

Om het jubileum van de vereniging te vieren, is een speciaal boek gemaakt. Willem-Alexander nam het eerste exemplaar in ontvangst.