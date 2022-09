Koning viert leven Cruijff door sporten met kinderen met handicap

Koning Willem-Alexander was woensdagmiddag bij een bijeenkomst om Johan Cruijff te eren. Op sportcomplex De Toekomst en in de Johan Cruijff ArenA werd de sporter, die dit jaar 75 jaar zou zijn geworden, herdacht. Dat gebeurde mede door sporten met kinderen met een handicap op de Cruyff Foundation Open Dag.

Daar werd koning Willem-Alexander ontvangen door de vrouw van Cruijff, Danny, en zijn kinderen Susila en Jordi. Al gauw pakte de koning een tennisracket erbij om een potje te tennissen met kinderen in een rolstoel. Fanatiek smashte hij de bal al lachend terug naar de instructeur. Onderweg naar het volgende sportonderdeel werd de koning even aangeklampt door één van de kinderen. “Waarom is de gasprijs zo hoog?”, vroeg het jongetje hem. Dat antwoord moet de koning hem verschuldigd blijven, maar “die gaat binnenkort weer omlaag”, zei hij wel.

Koning Willem-Alexander trapte onder toeziend oog van onder anderen Sarina Wiegman en Ronald Koeman nog een balletje met kinderen van Only Friends, een sportclub uit Amsterdam speciaal voor kinderen en jongeren met een beperking. Al snel moest de koning echter opgeven: hij kwam tot de conclusie dat hij het toch niet ging winnen.