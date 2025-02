Koning vindt bij werkbezoek met groepsspel binnen de tijd kamer

Koning Willem-Alexander heeft tijdens het groepsspel Thuis, dat hij maandag speelde tijdens zijn werkbezoek aan Stichting Kamers met Aandacht in Houten, binnen de tijd een kamer gevonden. Het spel, ontwikkeld door het KansFonds, laat zien waar dak- en thuisloze jongeren bij het vinden van een kamer in de praktijk tegenaan lopen en laat deelnemers kennismaken met initiatieven waar dak- en thuislozen terechtkunnen voor hulp.

De koning sloot bij een van de drie teams aan. De teams bestonden uit jongeren, verhuurders, een coördinator van Kamers met Aandacht en andere betrokkenen zoals een wethouder of hypotheekverstrekker. Met een pen in de hand en een bril op de neus begon de koning met zijn teamgenoten te puzzelen. Het doel van het spel was om aan de hand van diverse puzzels en rebussen een nummer te achterhalen waarnaar gebeld kon worden om zo in aanmerking te komen voor een kamer.

Op tafel stond een laptop waar de deelnemers hun antwoorden konden invullen en op de timer konden zien hoeveel tijd ze nog hadden om ’te ontsnappen’ aan hun dakloze situatie. Waar de groep vrij snel dacht het goede nummer te hebben gevonden, bleek het om een malafide huisjesmelker te gaan die jongeren geen kans zou geven. “Dit is dus wat er gebeurt”, zei een van de deelnemers tegen de koning over hoe het er in de praktijk aan toegaat.

Pools woordenboek

Onder meer aan de hand van banners met aanwijzingen en nagemaakte rekeningen moesten Willem-Alexander en zijn teamgenoten achterhalen uit welke cijfers het juiste telefoonnummer bestond. Zo pakte hij tussendoor het woordenboek op om te kunnen zeggen dat het woord ‘siedem’ Pools was voor ‘zeven’. Verder opperde de koning om “niet te laag” in te zetten bij een keuzemenu waarin werd gevraagd hoe goed de beller op een schaal van 1 tot 10 voor zichzelf kon zorgen. Waar het gesprek bij het invullen van 4 en 5 automatisch werd beëindigd, bleek een waardering van 6 voldoende om door te gaan.

Uiteindelijk wisten Willem-Alexander en zijn teamgenoten binnen de tijd het juiste nummer te vinden en het keuzemenu te doorlopen, waardoor ze fictief in aanmerking kwamen voor een kamer. De koning vroeg iemand van Kamers met Aandacht daarop grappend of hun organisatie makkelijker te bereiken was dan de fictieve telefoonlijn uit het spel. Willem-Alexander bagatelliseerde na afloop lachend zijn eigen bijdrage aan de overwinning van zijn team. “Ik heb alleen maar tegengewerkt, haha!”