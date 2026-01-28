Koning vindt dat hij militair voorbeeldfunctie heeft

Koning Willem-Alexander vindt dat hij een voorbeeldfunctie heeft wat betreft zijn betrokkenheid bij de krijgsmacht. Hij ziet daar ook een rol voor andere “leden van het koningshuis”, zei de koning tijdens zijn bezoek aan een oefening van de luchtmacht op Schiphol. Willem-Alexander verwees daarmee hoogstwaarschijnlijk naar zijn dochter prinses Amalia, die momenteel wordt opgeleid tot reservist.

“Ik ben zelf in ’85 in dienst gekomen en ik heb ruim anderhalf jaar mogen dienen bij de marine. Daarna heb ik ook bij de landmacht en luchtmacht ervaring opgedaan”, vertelde Willem-Alexander tegen de verzamelde pers toen hem werd gevraagd naar zijn rol bij de krijgsmacht. De koning is opgeleid als reservist maar legde die functie neer toen hij staatshoofd werd. Als koning is hij echter nog wel nauw betrokken. “Je kunt als reservist in dit land tot hoge leeftijd heel veel betekenen en ik wil daar ook graag mijn bijdrage aan leveren.”

Willem-Alexander vertelde ook dat hij het belangrijk vindt dat de krijgsmacht “in deze onzekere tijd” de kans krijgt te oefenen op alle vliegvelden in Nederland, dus ook op Schiphol. Volgens hem gaat het niet alleen om het gebruiken van een start- of landingsbaan. “Er komt veel meer logistiek bij kijken en het moet ook inpassen in de burgerluchtvaart; dat moet ook doorgaan vanaf Schiphol.” Op de luchthaven zag de koning dat die samenwerking “na meer dan een jaar voorbereiding” uitstekend verloopt.

De koning stelde dat defensie in Nederland vaak klaarstaat om bij te dragen aan internationale veiligheid. “Het is natuurlijk extreem belangrijk in deze moeilijke tijd dat je samen met je bondgenoten iets kunt doen”, verwees hij naar de huidige internationale spanningen. Willem-Alexander haalde als voorbeeld Afghanistan aan, waar 30.000 Nederlandse militairen actief zijn geweest. “Dat hebben we gedaan voor onze bondgenoten. We staan samen met onze bondgenoten.”