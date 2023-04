Koning vindt kritiek op Koningslied ‘heel erg zielig’

Koning Willem-Alexander noemt het in de podcast Door de ogen van de Koning “heel erg zielig” dat de makers van het Koningslied tien jaar geleden enorm bekritiseerd werden vanwege het nummer. Componist John Ewbank zette het lied “met de beste bedoelingen” in elkaar, stelt hij.

“Hij is een van onze allerbeste liedjesschrijvers, een fantastisch repertoire”, vindt Willem-Alexander, die het idee achter het Koningslied wel toejuichte. Het Nationaal Comité Inhuldiging had destijds geïnteresseerden gevraagd om input voor het lied, waarna Ewbank ermee aan de slag ging. “Het idee was fantastisch, zeker om samen te werken op zo’n moment van samenbinding. En dat zo’n lied dan zo’n splijtzwam wordt… onterecht naar degenen die daar mee bezig zijn geweest. Heel erg jammer.”

Zelf heeft de koning het Koningslied na zijn inhuldiging in 2013 niet vaak meer beluisterd, moet hij bekennen. “Ik heb het wel een paar keer gehoord maar ik kan het niet fluiten zeg maar.”

Het Koningslied werd ingezongen door een grote groep BN’ers en werd op de avond van de inhuldiging vanuit Rotterdam Ahoy gezongen voor de koning. Het lied was in de weken daarvoor vooral op sociale media met de grond gelijk gemaakt. Daarop besloot Ewbank het lied in te trekken, maar het organiserend comité besloot toch met het lied door te gaan.