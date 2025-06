Koning vlagt training Moto2 TT Assen af

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag op het TT Circuit in Assen de training in de Moto2-klasse afgevlagd. De koning was bij de sessie aanwezig ter ere van honderd jaar TT in Assen.

Het bezoek van de koning begon met een ontvangst door onder anderen burgemeester Marco Out van Assen en de commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Klijnsma. Nadat hij glimlachend naar de enthousiaste toeschouwers had gezwaaid, werd de koning naar het podium begeleid waar hij in gesprek ging met vier MotoGP-coureurs. Marc Márquez, Joan Mir, Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia mochten even een praatje maken met Willem-Alexander.

Aansluitend bezocht de koning de toren van het circuit en het technical centre. Hierna mocht hij de Moto2-sessie afvlaggen op start-finish. Na uitleg over hoe en wanneer hij mocht vlaggen, keek de koning nog even naar het grote tv-scherm en de voorbijrazende motoren voordat hij met de zwart-wit geblokte vlag zwaaide om de sessie te beëindigen. Toen de training voorbij was, stapte Willem-Alexander onder luid applaus van het publiek op de grid in de safetycar om twee rondjes over het circuit mee te rijden.

Tot slot bezocht hij Camping Oostra naast het circuit, waar hij sprak met de campingeigenaren en -bezoekers.