Koning vliegt over Kasteel Drakensteyn met luchtlandingsoefening

Koning Willem-Alexander heeft donderdag de internationale luchtlandingsoefening Falcon Leap bezocht op Vliegbasis Eindhoven. Tijdens zijn bezoek maakte de koning een oefenvlucht met een C-130 Hercules-transportvliegtuig, waarbij hij over Kasteel Drakensteyn vloog. De koning werd daarbij toegezwaaid door prinses Beatrix, die in de tuin van het kasteel stond.

De Luchtmobiele Brigade en het Air Mobility Command trainden tijdens deze oefening het droppen van vracht en parachutisten boven Nederland. Bij aankomst werd de koning begroet door de commandant Lucht- en Ruimtestrijdkrachten en de commandant Landstrijdkrachten. Hij sprak onder anderen met parachutisten en maakte een grap over het soms maken van een harde landing.

Gekleed in gevechtsuniform stelde de koning ook vragen aan een rode baret over de levering van voedsel en humanitaire goederen in Gaza, die vorig jaar en enkele weken geleden plaatsvonden. De militair noemde het “een unieke kans” om de koning te vertellen over het werk dat zij doen. “Het is niet iedere dag dat de koning langskomt op je werk”, liet hij aan het ANP weten.

Na zijn gesprekken met de parachutisten betrad de koning de cockpit van het transportvliegtuig. Tijdens de vlucht kreeg hij uitleg over de oefening, waarbij ongeveer zestig parachutisten uit het toestel sprongen. In het laatste deel van de vlucht nam de koning zelf plaats achter de stuurknuppel. Na een rondje boven Kasteel Drakensteyn zette hij het vliegtuig weer veilig aan de grond.