Koning voelt zich betrokken bij immigratieproblemen Griekenland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima voelen zich “betrokken” bij de immigratieproblematiek in Griekenland. Dat zei de koning maandagavond tijdens het staatsbanket in de Griekse hoofdstad Athene.

“In het Europa zonder grenzen kan het immigratievraagstuk alleen in EU-verband worden opgelost. Griekenland is ook onze zuidoostgrens. Daarom voelen wij ons zeer betrokken bij wat hier gebeurt”, zei de koning tegen onder anderen president Katerina Sakellaropoulou.

De koning benadrukte dat tijdens het driedaagse staatsbezoek veel aandacht komt voor de “onderwerpen waarmee we binnen de Unie worstelen, zoals de opvang van migranten”. Op de planning staan onder meer een gesprek met (minderjarige) vluchtelingen en een concert van vluchtelingenkinderen. Willem-Alexander begrijpt dat de situatie “een zware wissel op lokale gemeenschappen op de eilanden en het vasteland” trekt. “Maar het is een vraagstuk dat ons allemaal aangaat, en waarvoor we in Europa ook samen verantwoordelijkheid dragen.”

Het staatsbezoek aan Griekenland stond al twee keer eerder op de planning, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis en de situatie in Oekraïne. Eigenlijk zou het paar ook naar het eiland Lesbos gaan om een vluchtelingenkamp te bezoeken, maar dat onderdeel is geschrapt. In plaats daarvan komt er meer aandacht voor de integratie van vluchtelingen.