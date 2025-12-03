Koning vond staatsbezoek aan Suriname ‘extra dimensie’ hebben

Door de gezamenlijke geschiedenis tussen Nederland en Suriname had het driedaagse staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan de voormalige kolonie “een extra dimensie”. Dat zei het koningspaar tijdens het persgesprek na afloop van het staatsbezoek tegen Nederlandse media, waaronder het ANP.

Volgens de koning heeft het bezoek “absoluut voldaan aan de verwachting”. Dat er na 47 jaar voor het eerst weer een staatsbezoek aan een land werd gebracht “waar Nederland bijna vierhonderd jaar geschiedenis mee heeft, was toch wel heel bijzonder”, stelde de koning over het staatsbezoek aan Suriname. Door het ontbreken van “een likje verf hier en daar” was Paramaribo nu misschien wat anders, maar je herkent volgens de koning “nog wel gewoon de bijzondere stad die het is”. Hij vond het dan ook “mooi” om er drie dagen op staatsbezoek te zijn geweest. “Het is echt heel bijzonder geweest.”

“Ik denk dat de historische bodem waar je op loopt en de geschiedenis van onze twee landen een extra dimensie geeft die je bij andere staatsbezoeken niet hebt”, zei de koning verder. “Ook al zijn staatsbezoeken het belangrijkste middel dat je hebt als diplomatieke betrekking tussen twee landen, zo’n extra dimensie heb je niet gauw en die hebben we hier wel gevoeld en dat maakt het wel extra bijzonder.”