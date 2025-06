Koning vond verblijf van Trump op het paleis ‘fantastisch’

Koning Willem-Alexander vond het “fantastisch” om de Amerikaanse president Donald Trump op Paleis Huis ten Bosch te ontvangen voorafgaand aan de NAVO-top van woensdag. Trump bleef op uitnodiging van de koning en koningin logeren in het paleis.

De koning was naar eigen zeggen “gewoon opgestaan zoals normaal”, omdat Trump aan de andere kant van het paleis sliep. “Wat dat betreft, heeft dat geen verschil gemaakt”, zei Willem-Alexander tegen RTL Boulevard. “Maar het was fantastisch om de Amerikaanse president gastvrijheid aan te kunnen bieden. Het was een hele mooie dag en een hele mooie avond voor de NAVO en voor Nederland.”

Op de vraag of de koning en de president het laat hebben gemaakt, geeft Willem-Alexander geen antwoord. “Wat er binnen het paleis gebeurt, blijft binnen het paleis”, zei hij lachend. “Maar we hebben een heel mooi diner gehad met alle staatshoofden en regeringsleiders van alle NAVO-landen die aanwezig waren. Op dit moment is natuurlijk de grote top in Den Haag aan de gang en ik denk dat we iedereen goed voorbereid hebben op een ontspannen en op een Nederlandse manier iedereen welkom hebben geheten. Ik denk dat dat goed is voor de top.”

Prinses Amalia was naast Willem-Alexander en Máxima ook aanwezig bij het diner op Paleis Huis ten Bosch. Ze wilde er volgens de koning graag bij zijn, zei hij tegen RTL Boulevard. “Ze heeft goede gesprekken gehad, ze vond het heel erg leuk. Ze kan het makkelijk aan, ze is een hele goede medegastvrouw voor ons.”