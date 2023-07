Koning voor de tweede keer deze maand terug naar Nederland

Koning Willem-Alexander moet voor de tweede keer deze maand vanuit het buitenland terug naar Nederland komen voor een politieke klus, dit keer voor de beëdiging van een nieuwe minister. Op Paleis Huis ten Bosch komt vrijdagmiddag Mariëlle Paul, de nieuwe demissionaire minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, langs om de eed of de gelofte af te leggen. Zij volgt de vorige maand opgestapte Dennis Wiersma op.

De koning keert terug vanuit het buitenland. Dat is af te leiden van de koninklijke standaard die donderdagmiddag nog niet te zien was op Paleis Huis ten Bosch. De vlag wordt gehesen als de koning op Nederlands grondgebied is. Waar de koning vandaan moet komen, is niet bekend. De Rijksvoorlichtingsdienst doet nooit mededelingen over de vakantie van het koninklijk gezin. De openbare agenda van het koningshuis is in ieder geval tot eind augustus leeg. Op 31 augustus brengen Willem-Alexander en Máxima een streekbezoek aan de Gelderse Vallei.

Eerder deze maand moest Willem-Alexander ook zijn vakantie onderbreken. Toen moest hij terugkomen vanwege de val van het kabinet. Op zaterdag 8 juli ontving hij demissionair premier Mark Rutte op Huis ten Bosch. Enkele dagen later werd hij door Kamervoorzitter Vera Bergkamp bijgepraat over het Kamerdebat over de kabinetsval.