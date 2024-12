Koning: we moeten haat niet toestaan in onze straten

Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak opgeroepen om “verbittering en haat niet te importeren in onze straten”. De koning richtte zich in zijn toespraak heel direct tot Joodse Nederlanders en Nederlandse moslims en pleitte voor begrip en verbinding.

“Tegen Joodse Nederlanders die me vertellen dat ze twijfelen aan hun toekomst hier zeg ik: blijf! Wij horen samen”, zei de koning. “Tegen Nederlandse moslims zeg ik: dit is ook uw land; dit is ook jouw land.” De koning beklemtoonde dat “het oplossen van de grote wereldproblemen en de bittere conflicten elders onze macht te boven gaat. Maar zijn we daarmee machteloos? Nee, beslist niet.”

Willem-Alexander benoemde in zijn toespraak heel concreet de spanningen in Nederland. “En dat maakt ons rusteloos. Waar vind je houvast? Wie kun je nog vertrouwen? Veel mensen voelen zich onbegrepen, ongewenst, onbeschermd”, constateerde de koning. Hij vertelde over de Joodse school Maimonides in Amsterdam, waar leerlingen hem vertelden hoe het is om les te krijgen op een plek die met hekken is beveiligd: “Hoe ze zich op straat en in de tram maar liever gedeisd houden. Jezelf zijn en gewoon vreedzaam laten zien wie je bent. Het zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn in Nederland. Maar dat is het niet.”

Onmacht

Ook vertelde de koning over een gesprek dat hij en zijn vrouw Máxima hadden met een groep Palestijnse Nederlanders. “Ze vertelden ons over hun angst om het lot van familieleden in hun land van herkomst. Over hun onmacht en wanhoop”, beklemtoonde Willem-Alexander. “Telkens weer word ik geraakt door de persoonlijke pijn die in de verhalen doorklinkt.”

De koning benadrukte met klem dat in Nederland “basisregels gelden voor iedereen” en dat deze gerespecteerd moeten worden: “Ieder mens is gelijk voor de wet. Discriminatie is niet toegestaan. En we gebruiken géén geweld, ook niet als we ons gekwetst of miskend voelen. Deze beginselen zijn niet vatbaar voor dialoog of discussie en gelden voor iedereen, altijd.” Hij pleitte voor meer begrip en verbinding en een mildere manier van met elkaar praten: “Communiceren hoeft niet altijd via mobieltje, muis of megafoon.”