Koning welkom geheten in Deventer voor Koningsspelen

Koning Willem-Alexander is vrijdagochtend gearriveerd in Deventer voor de start van de Koningsspelen. De vorst kwam onder luid gejuich binnen in sportcentrum De Scheg in Deventer, waar leerlingen van meerdere basisscholen genoten van een gezamenlijk ontbijt.

De koning nam aan een van de tafels plaats en sprak met zijn jonge tafelgenoten, zo was te zien in de speciale uitzending van Zappsport op NPO 3. Willem-Alexander lachte en genoot van een beker melk. Na het ontbijt zal de koning ook de sportactiviteiten bezoeken.

De Koningsspelen werden in 2013 voor het eerst georganiseerd vanwege de inhuldiging van Willem-Alexander, met als doel kinderen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk en heel leuk zijn. Dit jaar nemen er meer dan 1,3 miljoen kinderen deel aan de Koningsspelen, afkomstig van ruim 6300 basisscholen.