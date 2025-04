Koning: werk Appeltje van Oranje-winnaar Al Amal is waanzinnig

Koning Willem-Alexander vindt het werk dat stichting Al Amal, een van de winnaars van een Appeltje van Oranje in 2024, verzet “waanzinnig”. Dat zei de koning donderdagmiddag na afloop van een bezoek aan Al Amal in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De stichting ondersteunt via verschillende projecten inwoners die om verschillende redenen niet op eigen kracht hun weg in de Nederlandse samenleving weten te vinden. Een van de doelgroepen die Al Amal bereikt, zijn vrouwen met een migratieachtergrond.

De koning roemde “de positiviteit” die de medewerkers van Al Amal uitstralen. “Voor mij zijn deze bezoeken de bezoeken waarin je ziet hoe mensen zich inzetten voor de medemens. Ik ga hier weg als het zonnetje dat vandaag straalt”, aldus Willem-Alexander. Hij noemde de Utrechtse stichting “een voorbeeld voor heel veel andere gemeenten”.

Als eerste ging de koning in gesprek met enkele oprichters van de stichting. Zij gaven aan dankbaar te zijn jaren geleden te hebben meegedaan aan het groeiprogramma van het Oranje Fonds. Door het winnen van het Appeltje van Oranje, een prijs van het Oranje Fonds voor succesvolle sociale initiatieven die mensen betrekken bij de samenleving, wordt Al Amal volgens de oprichters meer gezien. “Het voelt als waardering voor ons werk”, zei een van hen.

Toch merken zij dat Al Amal een nieuwe uitdaging heeft in de huidige Nederlandse samenleving. “We moeten mensen ervan proberen te overtuigen dat zij een plekje hebben hier, vooral jongeren. Daarom moeten wij positief blijven.” Ook is de doelgroep van de stichting volgens de oprichters veel groter geworden. “We helpen allerlei nieuwkomers, mensen uit Syrië, Iran, Afghanistan en nog meer landen.”

Kapperszaak

Ook ging Willem-Alexander in gesprek met deelnemers van het project We All, waarin jongvolwassenen met een migratieachtergrond begeleiding krijgen. Een van de deelnemers komt uit een gezin dat door de toeslagenaffaire in de financiële problemen raakte. Door het project, waarin hij een persoonlijke begeleider kreeg, is hij “enorm geholpen”. Inmiddels heeft hij een eigen kapperszaak en hij sprak de wens uit de koning ooit te knippen. Willem-Alexander keek naar het gemillimeterde kapsel van de jongen en grapte daarna: “Dat kan ik zelf ook met een tondeuse.” Daarop lachten alle aanwezigen.