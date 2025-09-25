Koning Willem-Alexander benadrukt belang van Duitse taal leren

Koning Willem-Alexander heeft donderdag in Münster het belang van het leren van de Duitse taal onderstreept. Hij deed dat tijdens een werkbezoek aan de stad, waar hij zowel het Duits-Nederlands Legerkorps (1GNC) bezocht als het academische Haus der Niederlande.

De koning wees erop dat kennis van de taal essentieel is, vooral in de grensregio’s. “We moeten de talen spreken, dan kunnen we grenzen oversteken”, zei Willem-Alexander, die zelf vloeiend Duits spreekt. “Zeker in de oostelijke provincies, die aan Duitsland grenzen, omdat het zo belangrijk is voor mensen als ze de grens oversteken – voor werk, voor plezier, voor stages enzovoort”, zei de koning.

Tegelijkertijd sprak hij zijn zorg uit over het dalende aantal Nederlandse studenten dat Duits kiest. “Helaas willen steeds minder studenten Duits leren in Nederland, en ik denk dat juist zo’n bezoek als vandaag moet benadrukken hoe belangrijk het is dat we talen leren, talen spreken, elkaar begrijpen.”

Volgens de koning staat de hechte samenwerking tussen Nederland en Duitsland daarbij centraal. “We hebben tachtig jaar fantastisch samengewerkt, als echte vrienden, als een grote familie hier in Noord-Duitsland. Mijn bezoek van vandaag onderstreept hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven bezoeken, elkaar steeds beter leren kennen en dat we in vrede en vrijheid verder kunnen leven.”