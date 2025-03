Koning Willem-Alexander bezoekt Brandwondencentrum in Beverwijk

Koning Willem-Alexander bezoekt woensdag 23 april het Brandwondencentrum in Beverwijk. Hij praat daar met artsen en patiënten over de zorg voor kinderen en volwassenen met brandwonden en andere complexe wonden.

De koning bezoekt onder meer de verbandwisselkamer en de speelkamer. Daar ontmoet hij gewonde kinderen en hun ouders en spreekt met hen over de impact van brandwonden op hun dagelijks leven.

In de operatiekamer krijgt de koning uitleg van medewerkers over technieken die in het centrum zijn ontwikkeld. Met zorgprofessionals praat hij daarnaast over de zorg die zij tijdens en na opname bieden.