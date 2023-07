Koning Willem-Alexander bezoekt de douane in Vlissingen

Koning Willem-Alexander brengt op 30 augustus een werkbezoek aan de douane op het haventerrein in Vlissingen. De vorst gaat daar samen met staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) heen.

Tijdens het bezoek krijgen Willem-Alexander en De Vries onder meer uitleg over de aanpak van drugssmokkel in de haven. De twee worden rondgeleid en zien bijvoorbeeld hoe containers en pallets gescand worden met een mobiele röntgenscan.

Daarna praten de koning en de staatssecretaris met ondernemers die actief zijn in het havengebied over de samenwerking met de douane en de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals drugssmokkel. Ook wordt met douaniers gesproken over onder meer ongewenste beïnvloeding van (drugs)criminelen.