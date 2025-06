Koning Willem-Alexander bezoekt World Forum voor start NAVO-top

Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag een bezoek gebracht aan het World Forum in Den Haag, waar dinsdag de tweedaagse NAVO-top start. De koning bezocht er de Taskforce NAVO-top 2025, die samen met de NAVO verantwoordelijk is voor de organisatie van de conferentie, en kreeg een rondleiding.

De koning bezocht onder meer de vergaderzaal waar de Noord-Atlantische Raad bijeenkomt, het voornaamste politieke besluitvormingsorgaan van de NAVO. Ook liep hij langs de leaders lounge en de bilaterale ontmoetingsruimtes. Met leden van de taskforce sprak de koning over hun werkzaamheden in aanloop naar de top, die voor het eerst in Nederland plaatsvindt.

Hij sloot het bezoek af met een ontmoeting met accreditatie- en registratiemedewerkers, van wie een groot deel het werk vrijwillig doet. Naar de top komen in totaal rond de 8000 mensen.

Dinsdagavond ontvangt de koning samen met koningin Máxima op Paleis Huis ten Bosch de deelnemende staatshoofden en regeringsleiders aan de NAVO-top voor een diner. Onder anderen de Amerikaanse president Trump en de Oekraïense president Zelensky worden daar verwacht.