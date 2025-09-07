Koning Willem-Alexander bij jubileumviering Portugese Synagoge

Koning Willem-Alexander heeft zondag in Amsterdam de viering van het 350-jarig bestaan van de Portugese Synagoge bijgewoond. Het bezoek van de koning aan het gebeds- en gemeenschapshuis voor Joden aan het Mr. Visserplein was om veiligheidsredenen vooraf niet aangekondigd.

De koning werd bij de synagoge ontvangen door onder anderen burgemeester van Amsterdam Femke Halsema en de voorzitter van de Portugees-Israëlitische gemeente, David Samama. Aan Clara Nunes dos Santos, de eveneens aanwezige ambassadeur van de Portugese Republiek in Nederland, betuigde de koning bij aankomst zijn medeleven voor het dodelijke tramongeluk in Lissabon. Rond de synagoge waren zondagochtend agenten en marechaussee aanwezig.

Binnen luisterde de koning, die voor de gelegenheid een keppel droeg, eerst naar een welkomstwoord. Daarin werd de band tussen de synagoge en de Oranjes benoemd als “diep en waardevol”. Er volgde onder meer een toespraak van professor Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Israël

Ook werd er gezongen, gebeden en vond er een processie van de Thorarollen plaats. Er werd vanwege de aanwezigheid van de koning, in het Hebreeuws, gebeden voor het koninklijk huis. Ook waren er gebeden voor de staat Israël, de soldaten van het Israëlische leger en ‘het welzijn van de vermisten en de gegijzelden’, allen vast onderdeel van religieuze bijeenkomsten in de synagoge.

Na afloop van de viering ging de koning in gesprek met de opperrabbijn, de rabbijn en leden van de Portugees-Israëlitische gemeente. Daarna vond er een gesprek met Joodse jongeren plaats.

De Portugese Synagoge is in 1675 ingewijd en werd een thuishaven voor Joden van Portugese en Spaanse afkomst die door de Spaanse inquisitie waren verjaagd. In het gebouw is geen elektriciteit, het wordt door kaarsen verlicht. Eerder deze maand organiseerde de synagoge ter gelegenheid van het jubileum een kaarslichtconcert.