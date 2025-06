Koning Willem-Alexander bij opening Holland Festival

Koning Willem-Alexander was woensdagavond in Amsterdam aanwezig bij de openingsvoorstelling van het 78ste Holland Festival. De koning was er zonder zijn vrouw koningin Máxima, zij was er in verband met de gebroken arm van prinses Amalia niet bij.

In het Muziekgebouw was de Europese première van de voorstelling Cyber Subin. In de voorstelling laat de Thaise choreograaf Pichet Klunchun de eeuwenoude Thaise maskerdans Khon herleven met behulp van kunstmatige intelligentie. Op beelden is te zien hoe de koning een praatje maakte met de choreograaf.

Het Holland Festival is een internationaal festival waar podiumkunsten als muziek, theater, dans, beeldende kunst en film worden getoond. Het vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 29 juni in Amsterdam en Den Haag.