Koning Willem-Alexander brengt bezoek aan AIVD

Koning Willem-Alexander heeft donderdag een werkbezoek gebracht aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in Zoetermeer. Tijdens het bezoek liet de koning zich informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van nationale en internationale veiligheid en over de wijze waarop de AIVD hierop inspeelt.

Tijdens de introductiepresentatie kreeg de koning een overzicht van de rol en taken van de inlichtingen- en veiligheidsdienst. De nadruk lag daarbij op de uitdagingen in het schemergebied tussen oorlog en vrede, zoals sabotage, spionage en digitale aanvallen. Verschillende inlichtingenteams gaven presentaties over lopende onderzoeken, waaronder werkzaamheden op het gebied van radicalisering. Tijdens deze sessies werd ook stilgestaan bij de juridische kaders en afwegingen waarbinnen de dienst opereert.

Het werkbezoek werd afgesloten met aandacht voor het gebruik van technische middelen door de AIVD en de betekenis daarvan voor de bescherming van de nationale veiligheid.